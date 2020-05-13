Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Nunu ve Willump. Nunu ve Willump'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Nunu ve Willump'ın özellikleri

Bir zamanlar bir çocuk varmış. Bu çocuk korkunç bir canavarı öldürerek kahramanlığını göstermek istiyormuş. Ama canavarın karşısına çıktığında, sihirli bir yeti olan bu yaratığın yapayalnız olduğunu ve sadece dostluğa ihtiyaç duyduğunu görmüş. Kadim bir gücün ve kartopu savaşı yapmaya duydukları sevginin sayesinde bir araya gelen Nunu ve Willump şimdi Freljord'u köşe bucak gezerek hayali maceralara can veriyor. Bir gün bir yerlerde Nunu'nun annesini bulmayı umuyorlar. Onu kurtarabilirlerse, belki de gerçekten kahraman olabilirler.

Yetenekler

Freljord'un Çağrısı

Nunu, Willump'ın ve yakınındaki bir takım arkadaşının saldırı ve hareket hızlarını arttırır. Ayrıca Willump'ın normal saldırılarının hedefin etrafındaki rakiplere hasar vermesini sağlar.

Tüket

Willump bir minyon, canavar veya rakip şampiyondan ısırık alarak ona hasar verirken, kendini iyileştirir.

Büsbüyük Kartopu

Willump, yuvarladıkça boyutu ve hızı artan bir kartopu oluşturur. Bu kartopu rakiplere hasar verir ve onları havaya savurur.

Kartopu Yağmuru

Nunu birden fazla kartopu fırlatarak rakiplerine hasar verir. Nunu kartopu fırlatmayı tamamladığında, Willump kartoplarından isabet almış bütün şampiyon ve büyük canavarları yere sabitler.

Mutlak Sıfır

Nunu ve Willump belli bir alandaki rakipleri yavaşlatan ve tamamlandığında yüksek miktarda hasar veren, kuvvetli bir kar fırtınası oluşturur.