Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Nocturne. Nocturne'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Nocturne'nin özellikleri

Bilinç sahibi bütün varlıklara musallat olan kâbusların şeytanî alaşımı, Nocturne adıyla bilinen varlık, saf kötülüğün en eski güçlerinden biri. Sureti akışkan bir kargaşa timsali korkunç bıçaklarla bezeli, soğuk gözlü bir gölge. Nocturne ruhlar âleminden kurtulduktan sonra, sadece karanlıkta palazlanan dehşetlerden beslenmek için soluğu gözlerini yeni açan bu dünyada almış.

Yetenekler

Umbra Bıçakları

Her birkaç saniyede bir, Nocturne'ün sonraki saldırısı çevredeki rakiplere ilave fiziksel hasar verir ve şampiyonu iyileştirir. Nocturne'ün normal saldırıları, bu bekleme süresini azaltır.

Karanlığın Eli

Nocturne hasar veren ve şampiyonların ardında Karanlık Yol bırakmalarına neden olan bir gölge bıçak fırlatır. Nocturne yol üstündeyken birimlerin içinden geçebilir ve hareket hızı ile saldırı gücü değerlerinde artış elde eder.

Karanlık Örtüsü

Nocturne bıçaklarını güçlendirir ve pasif olarak saldırı hızı kazanır. Karanlık Örtüsü'nü etkinleştirince, bir tek rakip yeteneğini engelleyen ve başarılı olursa pasif saldırı hızını ikiye katlayan büyülü bir bariyer yaratarak gölgeler arasında kaybolabilir.

Tarifsiz Dehşet

Nocturne hedefinin zihnine bir kâbus işler ve her saniye hasar verir. Hedef, sürenin sonuna kadar menzil dışına çıkmazsa korkuya kapılır.

Paranoya

Nocturne bütün rakip şampiyonların görüş mesafesini azaltır ve bu arada takım arkadaşlarını görememelerine neden olur. Ardından, Nocturne bu fırsattan istifade yakındaki bir rakibin üstüne atılabilir.