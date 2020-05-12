Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Nidalee. Nidalee'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Nidalee'nin özellikleri

Ormanların en derininde büyüyen Nidalee, dilediği an yabani bir pumaya dönüşebilen, usta bir iz sürücü. Ne tam anlamıyla insan ne de hayvan olan Nidalee, özenle yerleştirdiği kapanlar ve marifetli mızrak atışlarıyla bölgesini her tür işgalciden koruyor. Sakatladığı avının üzerine kedi suretinde çullanışından sağ kurtulan pek az şanslı kişi, jilet gibi keskin içgüdüleri ve çok daha keskin pençeleri olan vahşi bir kadının hikâyelerini anlatıyor.

Yetenekler

Kolaçan

Nidalee çalı içindeyken hareket hızı 2 saniyeliğine %10 artar, bu etki 1400 menzil içerisindeki görünür rakip şampiyonlara karşı %30'a çıkar. Mızrak Atışı ile Vahşi Pusu saldırılarından isabet alan şampiyonlar ve canavarlar Avlandı olarak işaretlenir ve 4 saniyeliğine Gerçek Görüş etkisine girer. Bu süre içinde, Nidalee'nin hareket hızı %10 artar, Avlandı ile işaretlenen hedeflere karşı bu etki %30'a çıkar ve bu hedeflere karşı kullanacağı Yere Ser ile Atıl yetenekleri güçlenir.

Mızrak Atışı / Yere Ser

Nidalee insan suretindeyken, kat ettiği mesafeyle doğru orantılı hasar veren bir mızrak atar. Puma suretindeyken, bir sonraki saldırısıyla hedefinde ölümcül bir yara açar; hedefin canı ne kadar azsa, o kadar çok hasar alır.

Vahşi Pusu / Atıl

İnsan suretindeyken, Nidalee bir kapan kurar. Gafil avlanıp kapana takılan hedefler hasar alır ve görünür hale gelir. Puma suretindeyken, Nidalee belli bir yöne doğru atlar ve indiği alana hasar verir.

İlkel Güdü / Pençele

İnsan suretindeyken, Nidalee pumanın ruhunu çağırarak takım arkadaşlarını iyileştirir ve onlara kısa süreliğine Saldırı Hızı kazandırır. Puma suretindeyken; belli bir yöne doğru pençe atarak, önündeki rakiplere hasar verir.

Puma Sureti

Nidalee pumaya dönüşerek yeni yetenekler kazanır.