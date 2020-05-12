Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Neeko. Neeko'nun özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Neeko'nun özellikleri

Varlığı unutulmuş bir vastaya kabilesinden gelen Neeko, başka canlıların görünüşüne bürünerek her topluma ayak uyduruyor. Dostu düşmandan kolayca ayırmak için canlıların duygu halini bile benliğine katabiliyor. Neeko'nun nerede veya kim olduğuna dair kimsenin net bir fikri yok; fakat ona zarar vermek isteyenler şüphesiz gerçek yüzünü görecek ve kadim ruh büyüsünün tüm gücünü iliklerinde hissedecekler.

Yetenekler

Binbir Surat

Neeko istediği takım arkadaşının şekline bürünebilir. Şampiyonlardan hasar almak veya hasar veren yetenekler kullanmak bu durumu sonlandırır.

Tohum Tuzağı

Neeko büyü hasarı veren bir tohum fırlatır. Tohum, şampiyonlara isabet ettiğinde veya birimleri katlettiğinde yeniden gelişir.

Kandırıkçı

Neeko'nun her üçüncü normal saldırısı pasif olarak ilave büyü hasarı verir. Neeko bu yeteneği etkinleştirerek belli bir doğrultuda bir klon gönderebilir.

Dolaşık Dikenler

Neeko, içinden geçtiği her şeye hasar veren ve onları sabitleyen bir diken öbeği fırlatır. Dikenler bir rakibe isabet ederse büyür, hızlanır ve daha uzun süreliğine sabitler.

Ruh Çiçeği

Neeko kısa bir hazırlığın ardından havaya sıçrar ve bir kalkan kazanır. Yere indiğinde yakınındaki rakiplere hasar verir ve onları sersemletir. Neeko şekil değiştirdiğinde hazırlanmayı gizli şekilde gerçekleştirir.