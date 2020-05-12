Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Nautilus. Nautilus'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Nautilus'un özellikleri

Bilgewater'da batan ilk rıhtımlar kadar eski ve yalnız bir efsane olan zırhlı dev Nautilus, Mavi Alev Adalarının kıyılarındaki karanlık sularda gezinir. Eylemlerinin arkasında unutulmuş bir ihanet yatan bu devasa yaratık, muazzam çıpasıyla bir anda ortaya çıkarak ezilenleri kurtarır ve açgözlülerin sonunu getirir. Onun ''Bilgewater haracı'' ödemeyi unutanların peşine düştüğü ve onları dalgaların altına gömdüğü söylenir. Bu, hiç kimsenin derinliklerden kaçamayacağına dair bir hatırlatmadır.

Yetenekler

Afallatan Vuruş

Nautilus'un normal saldırıları daha fazla fiziksel hasar vererek hedefini kısa süreliğine sabitler. Afallatan Vuruş, aynı hedef üzerinde yalnızca birkaç saniyede bir tetiklenebilir.

Demir At

Nautilus çıpasını ileri savurur. Çıpa bir şampiyona çarparsa Nautilus ve rakibini birbirine çeker. Çıpa yüzey şekillerinden birine isabet ederse bu defa Nautilus kendisini çıpasına çeker, Demir At'ın bekleme süresi yarı yarıya azalır ve mana bedelinin yarısı iade edilir.

Titan'ın Gazabı

Nautilus kendini karanlık enerjilerle kuşatarak, gelen hasarı engelleyen bir kalkan elde eder. Kalkan varlığını koruduğu sürece, Nautilus'ün saldırıları, hedefinin çevresindeki rakiplerde zamanla hasar etkisi yaratır.

Gelgit

Nautilus yere bir darbe indirerek çevresindeki zeminin üç patlamayla yarılmasına neden olur. Her patlama rakiplerine hasar vererek, yavaşlamalarına neden olur.

Derin Darbe

Nautilus bir rakibini yeraltından takip eden bir şok dalgası gönderir. Bu şok dalgası, üstündeki yer kabuğunu parçalayarak ilerlerken, yoluna çıkan rakiplerı da havaya savurur. Dalga rakibe ulaştığında, patlayarak yüzeye çıkar ve hedefini havaya savurarak sersemletir.