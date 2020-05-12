Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Nasus. Nasus'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Nasus'un özellikleri

Nasus, antik Shurima'dan gelen çakal başlı Yükselmiş bir varlık. Çöl halkları tarafından yarı tanrı olarak kabul edilen bir kahraman. Keskin zekâya sahip olan bu kahraman, bilginin muhafızı olmuştu ve eşi benzeri olmayan bir taktik ustasıydı. Onun bilge önderliğinde antik Shurima İmparatorluğu yüzyıllar boyunca yükselmişti. İmparatorluğun çöküşünün ardından, kendini sürgüne mahkum etti ve bir efsane olmaya yüz tuttu. Antik Shurima kentinin tekrar yükselmesinin ardından, bir daha çökmesine izin vermemek için geri döndü.

Yetenekler

Ruhyiyen

Nasus, rakibinin ruh enerjisini sömürerek, fazladan Can Çalma özelliği kazanır.

Sömürü Darbesi

Nasus rakibine vurarak hasar verir ve hedefin katledilmesi halinde sonraki Sömürü Darbelerinin gücü artar.

Çürü

Nasus rakip bir şampiyonu yaşlandırarak, hedefin Hareket ve Saldırı hızını zamanla azaltır.

Ruh Ateşi

Nasus bir bölgeye yolladığı Ruh Ateşi ile bölgedeki rakiplerin hasar görmesini ve Zırh miktarlarının düşmesini sağlar.

Kumların Hiddeti

Nasus yakındaki rakipleri hırpalayan güçlü bir kum fırtınası çıkarır. Fırtına hiddetlendikçe Nasus fazladan can ile saldırı menzili kazanır, yakındaki rakiplere hasar verir, Sömürü Darbesi'nin bekleme süresinde azalma kazanır ve etki süresi boyunca ilave zırh ile büyü direnci elde eder.