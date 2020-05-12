Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Nami. Nami'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Nami'nin özellikleri

Denizlerden gelen inatçı ve genç bir vastaya olan Nami, Targon'lularla aralarındaki kadim akdin geçersiz kılınmasından beri dalgaları geride bırakarak kuru topraklara seyahat eden ilk Marai kabilesi üyesi. O, başka hiçbir seçeneği olmadığından halkının güvenliğini sağlayacak kutsal ayini gerçekleştirme görevini tek başına üstlendi. Nami yeni çağın kargaşasının ortasındaki belirsiz bir geleceğe doğru cesurca ve kararlılıkla ilerlerken, Dalga Çağıran asasıyla okyanusların gücünü kullanıyor.

Yetenekler

Vahşi Dalgalar

Nami'nin yeteneklerinin isabet ettiği dost şampiyonlar, kısa süreliğine Hareket Hızı kazanır.

Suya Hapis

Hedef bölgeye fırlattığı kabarcık, isabet ettiği tüm hedeflerin hasar alıp sersemlemesine yol açar.

Med Cezir

Ortaya çıkardığı akıntı takım arkadaşlarıyla rakip şampiyonlar arasında sekerken takım arkadaşlarını iyileştirir, rakip şampiyonlara hasar verir.

Dalga Çağıran'ın Hediyesi

Bir takım arkadaşını kısa süreliğine güçlendirir. Takım arkadaşının normal saldırıları ve yetenekleri ilave büyü hasarı verir ve hedefi yavaşlatır.

Gelgit Dalgası

Çağırdığı devasa Gelgit Dalgası rakipleri havaya savurur, yavaşlatır ve onlara hasar verir. Dalgaya kapılan takım arkadaşlarının üzerindeki Vahşi Dalgalar etkisi ikiye katlanır.