Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Morgana. Morgana'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Morgana'nın özellikleri

Semavi ve fani yanlarının arasında kalan Morgana, insanlığı kucaklamak için kanatlarını zincire vurmuş. Acısını ve kinini, sahtekârlara ve namussuzlara hissettirerek onları cezalandırıyor. Adil olmadığını düşündüğü kanunlara ve geleneklere sırt çevirmiş olan Morgana, başkaları her ne kadar örtbas etmeye uğraşsa da gerçeklerin ortaya çıkması için Demacia'nın gölgeleri arasında, kara alevden oluşturduğu kalkanları ve zincirleriyle savaşıyor. Morgana, toplumdan dışlananların ve sürgün edilenlerin bile bir gün onurunu geri kazanabileceğine her şeyden çok inanıyor.

Yetenekler

Ruh Sömürüsü

Morgana, rakiplerinin ruhlarını sömürerek şampiyonlara, büyük minyonlara ve büyük canavarlara verdiği hasarla kendini iyileştirir.

Karanlık Esaret

Morgana, kara büyüyle bir rakibi olduğu yere sabitler. Hedefinin başkalarına yaşattığı acıları tatması için ona büyü hasarı verir.

Zulüm Gölgesi

Morgana bir alana lanetli bir gölge göndererek karanlık çemberinin içinde kalmaya cüret eden rakiplere hasar verir. Çember zaman içinde büyü hasarı verir ve bu hasar hedefin canı azaldıkça artar.

Kara Kalkan

Morgana, bir takım arkadaşını yıldızateşinden oluşan koruyucu bir kalkanla kutsar. Bu kalkan, kırılana dek büyü hasarını ve kitle kontrolü etkilerini engeller.

Ruh Prangası

Morgana, semavi gücünü tamamen serbest bırakarak kanatlarını açar ve süzülmeye başlar. Yakınındaki şampiyonlara karanlık ve acı dolu zincirler geçirerek onlara doğru hareket hızı kazanır. Zincirler hedefleri yavaşlatır ve isabet anında hasar verir. Ayrıca bir süre sonra zincirleri kıramayan rakipleri sersemletir.