Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Mordekaiser. Mordekaiser'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Mordekaiser'in özellikleri

İki kere öldürülüp üç kere doğan Mordekaiser, unutulmuş çağlardan kalma acımasız bir savaşçı kral. Ölüm büyüleriyle ruhları kendine bağlayıp sonsuz köleliğe mahkûm ediyor. Eski fetihlerini hatırlayan, güçlerinin gerçek sınırlarını bilen pek az kişi var; ama bir gün hem ölülere hem dirilere hükmetmek için geri gelmesi ihtimali, onu hâlâ anımsayan kadim yüreklere korku salıyor.

Yetenekler

Karanlık Azap

Mordekaiser şampiyonlara 3 saldırı veya yetenek isabet ettirmesinin ardından güçlü bir hasar haresi ve hareket hızı kazanır.

Mahvet

Mordekaiser gürzüyle yere bir darbe indirerek isabet alan rakiplere hasar verir. Yetenek tek bir rakibe isabet ettiğinde hasar artar.

Yıkılmaz

Mordekaiser bir kalkan oluşturmak için verdiği ve aldığı hasarı biriktirir. İyileşmek için kalkanı tüketebilir.

Ecelin Eli

Mordekaiser bir alandaki bütün rakipleri çeker.

Ölüler Âlemi

Mordekaiser kurbanını farklı bir boyuta sürükleyerek niteliklerinin bir bölümünü çalar. Eğer kurbanını katlederse, hedef yeniden doğana kadar nitelikleri korur.