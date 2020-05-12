League of Legends şampiyonlarının özelliklerini tanıyalım: Mordekaiser (Espor rehberi)
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Peki League of Legends şampiyonlarının / kararkterlerinin özellikleri neler? İşte karşımızda Mordekaiser. Mordekaiser'in özelliklerini gözden geçirelim.
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Mordekaiser. Mordekaiser'in özelliklerini gözden geçirelim.
İşte Mordekaiser'in özellikleri
İki kere öldürülüp üç kere doğan Mordekaiser, unutulmuş çağlardan kalma acımasız bir savaşçı kral. Ölüm büyüleriyle ruhları kendine bağlayıp sonsuz köleliğe mahkûm ediyor. Eski fetihlerini hatırlayan, güçlerinin gerçek sınırlarını bilen pek az kişi var; ama bir gün hem ölülere hem dirilere hükmetmek için geri gelmesi ihtimali, onu hâlâ anımsayan kadim yüreklere korku salıyor.
Yetenekler
Karanlık Azap
Mordekaiser şampiyonlara 3 saldırı veya yetenek isabet ettirmesinin ardından güçlü bir hasar haresi ve hareket hızı kazanır.
Mahvet
Mordekaiser gürzüyle yere bir darbe indirerek isabet alan rakiplere hasar verir. Yetenek tek bir rakibe isabet ettiğinde hasar artar.
Yıkılmaz
Mordekaiser bir kalkan oluşturmak için verdiği ve aldığı hasarı biriktirir. İyileşmek için kalkanı tüketebilir.
Ecelin Eli
Mordekaiser bir alandaki bütün rakipleri çeker.
Ölüler Âlemi
Mordekaiser kurbanını farklı bir boyuta sürükleyerek niteliklerinin bir bölümünü çalar. Eğer kurbanını katlederse, hedef yeniden doğana kadar nitelikleri korur.