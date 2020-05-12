Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Miss Fortune. Miss Fortune'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Miss Fortune'un özellikleri

Güzelliğiyle gözlere bayram ettiren, acımasızlığıyla yüreklere dehşet salan Bilgewater'lı kaptan Sarah Fortune, yaşadığı liman şehrinin pişkin suçlularıyla tezat bir tablo çiziyor. Çocukluğunda yağmacı kral Gangplank'in ailesini katlettiğine tanık oldu ve yıllar sonra kralın gemisini havaya uçurarak gaddarca intikam almayı bildi. Onu hafife alanların, karşılarında kurnaz ve sağı solu belli olmayan bir hasım... ve muhtemelen karınlarında bir iki kurşun bulacağı kesin.

Yetenekler

Şıpsevdi

Miss Fortune her yeni rakibe normal saldırı yaptığında ilave fiziksel hasar verir.

Çifte Vuruş

Miss Fortune'un rakibine yaptığı atış hem rakibe, hem de rakibin arkasındaki bir hedefe hasar verir. İki isabet de Şıpsevdi etkisi ortaya çıkarabilir.

Caka

Miss Fortune saldırıya uğramadığı sürece pasif olarak hareket hızı kazanır. Bu yetenek etkinleştirildiğinde kısa süreliğine ilave saldırı hızı sağlar. Bekleme süresindeyken yapılan Şıpsevdi kullanımları, Caka'nın kalan bekleme süresini azaltır.

Kurşun Yağmuru

Miss Fortune kurşun yağdırdığı belli bir alanı açığa çıkarır, rakiplerine dalga dalga hasar verir ve onları yavaşlatır.

Mermi Manyağı

Miss Fortune, ilerledikçe genişleyen bir yaylım ateşine başlar ve rakiplerine büyük miktarda hasar verir. Her Mermi Manyağı dalgası kritik vuruş yapabilir.