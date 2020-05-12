Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Master Yi. Master Yi'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Master Yi'nin özellikleri

Master Yi düşünceleri ve hareketleri neredeyse tek bir varlığa dönüşebilsin diye vücudunu geliştirip zihnini keskinleştirdi. Şiddete yalnızca en son çare olarak başvursa da kılıcının zarafeti ve hızı çözüme her zaman seri şekilde ulaşmasını sağlıyor. Ionia'nın Wuju sanatının yaşayan son temsilcilerinden olan Yi, hayatını halkının mirasını yaşatmaya adamış ve Yedili Sezgi Merceği'yle muhtemel çıraklarını tartarak aralarından kimin eğitimi en çok hak ettiğini belirlemeye çalışıyor.

Yetenekler

Çift Saldırı

Master Yi art arda gerçekleştirdiği her birkaç normal saldırıda bir iki kere vurur.

Alfa Vuruşu

Master Yi savaş alanına gözle görülmeyecek bir hızla ışınlanarak, yoluna çıkan birden fazla birime fiziksel hasar verir ve bu esnada hedef alınamaz hale gelir. Alfa Vuruşu kritik vuruş gerçekleştirebilir ve canavarlara ilave fiziksel hasar verir. Normal saldırılar Alfa Vuruşu'nun bekleme süresini azaltır.

Meditasyon

Master Yi zihnen odaklanarak bedenini dinçleştirir ve can yenilerken, kısa süreliğine daha az hasar alır. Ayrıca Master Yi, Çift Saldırı yükleri biriktirirken odaklandığı her saniye Wuju Stili ile Gözükara'nın kalan sürelerini duraklatır.

Wuju Stili

Normal saldırılara ilave gerçek hasar ekler.

Gözükara

Master Yi eşi benzeri olmayan bir çevikliğe kavuşur; hareket ve saldırı hızları geçici olarak artar ve hiçbir yavaşlatma etkisi ona işlemez. Etkinleştirildiğinde, şampiyon katletmek veya asist almak Gözükara'nın süresini uzatır. Katletme veya asist halinde, diğer yeteneklerinin bekleme süresini pasif olarak azaltır.