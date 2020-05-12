Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Maokai. Maokai'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Maokai'nin özellikleri

Maokai, Gölge Adalar'ın korkunç doğadışı yaratıklarına karşı savaşan öfke dolu, dev bir treanttır. Büyülü bir felaketin evini yerle bir etmesiyle çarpık bir intikam kuvvetine dönüşmüş, yaşayan ölüler kervanına katılmasını ise özüne kadar işlemiş Can Suları engellemiştir. Bir zamanlar uysal bir doğa ruhu olan Maokai, şimdilerde yaşayan ölülere karşı amansız bir mücadele vermekte ve Gölge Adalar'ı eski güzelliğine kavuşturmaya çalışmaktadır.

Yetenekler

Öz Büyüsü

Maokai'nin normal saldırısı ayrıca onu orta karar bir bekleme süresiyle iyileştirir. Maokai her yetenek kullandığında ya da bir yetenekten isabet aldığında bu bekleme süresi azalır.

Diken Vuruşu

Maokai bir şok dalgasıyla yakındaki rakiplere büyü hasarı verir ve onları geri savurarak yavaşlatır.

Uğursuz İlerleyiş

Maokai bir kök öbeğine dönüşerek hedef alınamaz hale gelir ve hedefe doğru atılır. Vardığında hedefini yerine sabitler.

Fide Atışı

Maokai hedef bölgeyi gözetmesi için bir fide gönderir. Fideler çalıda daha etkili olur.

Doğanın Hükmü

Maokai yavaş yavaş ilerleyip önüne çıkan rakipleri yerine sabitleyerek onlara hasar veren, diken ve köklerden oluşan devasa bir duvar ortaya çıkarır.