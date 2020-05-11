Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Malzahar. Malzahar'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Malzahar'ın özellikleri

Kendisini tüm yaşamların bütünleşmesine körü körüne adayan kâhin Malzahar, yeni ortaya çıkan Hiçlik'in, Runeterra'nın kurtuluşuna çıkan yol olduğuna inanıyor. Shurima'nın uçsuz çöllerinde bilincini kâinata açtığında ona karşılık veren fısıltıların kılavuzluğunda, soluğu kadim Icathia'da almıştı. Bu diyardaki harabelerin arasında gözleri Hiçlik'in karanlık yüreğini bulduğunda ona yeni bir güç ve amaç bahşedildi. Malzahar artık kendini başkalarını da sürüsüne katacak güçteki bir çoban olarak görüyor. Ona katılmayanların üzerineyse derinliklerde yaşayan Hiçlik varlıklarını gönderiyor.

Yetenekler

Hiçlik Geçişi

Malzahar bir süre hasar almaz veya kitle kontrolü altına girmezse, büyük oranda hasar azaltma kazanır ve kitle kontrolünden etkilenmez. Hasar aldıktan veya bir kitle kontrol etkisini engelledikten sonra, kısa süre daha bu avantajı korur. Koridordaki minyonlardan aldığı hasar değişmez.

Hiçlik'in Çağrısı

Malzahar Hiçlik'e açılan iki geçit oluşturur. Kısa bir aradan sonra geçitler büyü hasarı veren ve rakip şampiyonları susturan atışlar yapar.

Hiçlik Sürüsü

Malzahar, yakındaki rakiplere saldıran Hiçlik haşereleri çağırır.

Lanetli Kehanet

Malzahar hedefinin zihninde, uğrayacağı felaketi gösteren korkunç kehanetler canlandırır ve hedefin zamanla hasar almasını sağlar. Malzahar hedef üzerinde diğer yeteneklerini kullandığında kehanetler yenilenir. Hedef, kehanetlerin etkisi altındayken katledilirse, kehanetler yakındaki bir başka rakip birime geçer ve Malzahar'a mana kazandırır. Malzahar'ın Hiçlik haşereleri, kehanetlerin etkisi altındaki birimleri kovalar.

Ölümün Pençesi

Malzahar Hiçlik'in özünü, hasar veren bir negatif enerji alanında yoğunlaştırarak rakip şampiyonu sindirir.