Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Malphite. Malphite'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Malphite'nin özellikleri

Yaşayan taştan devasa yaratık Malphite, karmaşanın hâkim olduğu bir dünyaya kutlu düzen getirmek için mücadele veriyor. Yektaş adı verilen uhrevi anıtın hizmetinde bir taş parçası olarak dünyaya gelen bu varlık, olağanüstü element gücünü atasını korumak için kullansa da sonunda hüsrana uğramıştı. Sonradan gelen yıkımdan tek başına kurtulan Malphite, artık bir yandan Runeterra'nın yumuşak ahalisine ve gelgitli ruh hallerine katlanırken bir yandan da türünün son örneğine yaraşır bir vazife arıyor.

Yetenekler

Granit Kalkan

Malphite azami Can değerinin %10'una kadar hasarı emen bir kaya katmanıyla korunur. Malphite 10 saniyeliğine vurulmadıysa, bu etki geri yüklenir.

Sismik Parça

Malphite, ilkel element büyüsünü kullanarak rakibine yerden bir kaya parçası gönderir; parça rakibe çarptığında hasar vererek 3 saniye boyunca hedeften hareket hızı çalar.

Gök Gürültüsü

Malphite'ın gerçekleştirdiği muazzam saldırı bir ses patlamasına sebep olur. Sonraki birkaç saniye boyunca gerçekleştirdiği saldırılar, şampiyonun önünde artçı şoklar gerçekleştirir.

Yeri Sars

Malphite'ın yere vurarak gönderdiği şok dalgası, Zırh değerine eşdeğer miktarda hasarı, büyü hasarı olarak verir ve rakiplerin Saldırı Hızını kısa süreliğine azaltır.

Önlenemez Güç

Malphite belli bir konuma hiddetle hücum ederek rakiplere hasar verir ve onları havaya savurur.