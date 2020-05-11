Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Lux. Lux'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Lux'un özellikleri

Luxanna Crownguard, büyü yeteneklerine korku ve şüpheyle yaklaşılan ve içine kapalı bir ülke olan Demacia'dan geliyor. Işığı kendi iradesiyle şekillendirebilen Lux, fark edilmekten ve sürgüne gönderilmekten korkarak büyüdü ve ailesinin soylu statüsünü koruyabilmesi için gücünü saklamak zorunda kaldı. Yine de iyimserliği ve dayanıklılığı ona kendine has yeteneklerini benimseme imkânı tanıdı ve artık bu gücünü gizliden gizliye anavatanına hizmet etmek için kullanıyor.

Yetenekler

Aydınlanma

Lux'ın hasar veren büyüleri 6 saniyeliğine hedefi enerjiyle yükler. Lux'ın bir sonraki saldırısı enerjiyi ateşler ve (Lux'ın seviyesine bağlı olarak) ilave büyü hasarı verir.

Işık Bağı

Lux en fazla iki rakip birimini bağlayan ve onlara hasar veren bir ışık küresi gönderir.

Prizmatik Bariyer

Lux değneğini fırlatır ve dokunduğu bütün dost hedeflerin etrafındaki ışığı bükerek, onların rakip hasarından korunmalarını sağlar.

Işık Patlaması

Belli bir bölgeye, yakındaki rakipleri yavaşlatan tuhaf bir ışık gönderir. Lux ışığın patlamasını sağlayarak etki alanındaki rakiplere hasar verebilir.

Son Parıltı

Lux enerji topladıktan sonra, etki alanında yakalanan bütün rakiplere hasar veren bir ışık huzmesi yollar. Bu, ayrıca Lux'ın pasif yeteneğini de tetikleyerek Aydınlanma dezavantajının süresini de yeniler.