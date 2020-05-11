Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Lulu. Lulu'nun özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Lulu'nun özellikleri

Yordle büyücü Lulu, peri yoldaşı Pix'le birlikte Runeterra'da dolaşırken rüyalarda görülecek cinsten göz aldatmacaları ve göz alıcı yaratıklar ortaya çıkarmasıyla ünlü. Lulu bir çırpıda gerçekliği yeniden biçimlendirip dünyanın temel taşlarına ve bu fani, fiziksel âlemin sınırları olarak gördüğü şeylere baştan şekil veriyor. Başkaları onun büyüsünü en iyi ihtimalle doğadışı, en kötü ihtimalle tehlikeli görürken Lulu biraz efsunun herkese iyi geleceğine inanıyor.

Yetenekler

Peri Yoldaş, Pix

Takip ettiği şampiyon her rakip birime saldırdığında, Pix de enerji yüklü büyülü oklar atar. Bu oklar güdümlüdür ama başka birimler tarafından önlerine geçilebilir.

Işıltılı Ok

Pix ve Lulu vurduğu bütün rakipleri büyük oranda yavaşlatan, büyü enerjisi yüklü birer ışın gönderir. Bir rakip, ışınların yalnız birinden hasar alabilir.

Kapris

Bir takım arkadaşı hedef seçilirse, ona kısa süreliğine Saldırı Hızı ve Hareket Hızı kazandırır. Bir rakip hedef seçilirse, onu saldıramayan ya da yetenek ve büyü kullanamayan sevimli bir yaratığa çevirir.

Yetiş, Pix!

Bir takım arkadaşı hedef seçilirse, Pix'e bu takım arkadaşına kalkan olmasını emreder. Ardından Pix bu takım arkadaşını takip ederek, saldırılarına destek olur. Bir rakibin hedef seçilmesi halinde, Pix'e rakibin üstüne atlayarak hasar vermesini emreder. Ardından, Pix bu rakibi takip ederek, gözden kaybolmamasını sağlar.

Vahşi Büyüme

Lulu, bir takım arkadaşının boyutlarını büyütürek büyük miktarda ilave can kazanmasına ve yakındaki rakiplerin havaya savrulmalarına yol açar. Sonraki birkaç saniye boyunca, Lulu'nun takım arkadaşı yakındaki rakipleri yavaşlatan bir hareye sahip olur.