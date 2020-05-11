Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Luican. Luican'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Luican'ın özellikleri

Bir zamanlar Işık Muhafızı olan Lucian, şimdi hortlak avcısı. Peşlerine düşüp yakaladığı yerde onları kadim çifte tabancalarıyla yok ediyor. Hortlak Thresh eşini öldürdükten sonra Lucian intikam yoluna baş koydu. Ama eşi yaşayanlar arasına döndüğü halde Lucian'ın hiddetinde eksilme olmadı. Acımasız ve hedefine kilitlenmiş olan Lucian, yaşayanları Kara Sis'in çoktan ölmüş dehşetlerinden koruma yolunda hiçbir engel tanımıyor.

Yetenekler

Işık Silahşoru

Lucian bir yetenek kullandığında, sonraki saldırısı çift vuruş olur.

Işık Atışı

Lucian, hedefini delip geçen bir ışık huzmesi fırlatır.

İntikam Ateşi

Lucian'ın yaptığı atış, yıldız şeklinde bir patlama yaratarak rakipleri işaretler ve kısa süreliğine açığa çıkarır. Lucian işaretli rakiplere saldırdığında hareket hızı kazanır

Amansız Takip

Lucian hızlıca atılarak kısa bir mesafeyi geçer. Işık Silahşoru saldırıları, Amansız Takip'in bekleme süresini azaltır.

İnfaz

Lucian, silahlarıyla bir saldırı yağmuru gerçekleştirir.