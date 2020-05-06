Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Lissandra. Lissandra'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Lissandra'nın özellikleri

Lissandra'nın büyüsü, buzun saf gücünü karanlık ve korkunç bir şeye dönüştürüyor. Kara buzunun kuvvetiyle kendisine karşı çıkanları sadece dondurmakla kalmıyor; onları deşip paramparça ediyor. Kuzeyin dehşet içindeki ahalisi onu sadece ''Buz Cadısı'' adıyla tanıyor. Oysa gerçek çok daha uğursuz: Lissandra, dünyayı buzul çağına mahkûm etmek isteyen bir fesatçı.

Yetenekler

Buzdoğan İtaati

Lissandra'nın yakınında katledilen şampiyonlar Donmuş Köle'ye dönüşür. Donmuş Köleler yakındaki rakipleri yavaşlatır ve bir gecikmenin ardından aşırı soğuktan parçalanarak yakındaki hedeflere büyü hasarı verir.

Keskin Buz

Attığı buzdan mızrak, isabet ettiğinde parçalanarak rakibin büyü hasarı almasına ve Hareket Hızı değerinin düşmesine yol açar. Parçalar hedefi delip geçerek, isabet alan diğer rakiplere aynı hasarı verir.

Kırağı Çemberi

Yakındaki rakipleri dondurarak büyü hasarı verir ve yerlerine mıhlar.

Buzul Pençe

Lissandra'nın oluşturduğu buzdan pençe büyü hasarı verir. Bu yeteneği tekrar etkinleştirmek, Lissandra'yı pençenin o anki konumuna taşır.

Donmuş Mezar

Bir rakip şampiyon üzerinde kullanılırsa hedef donarak sersemler. Lissandra üzerinde kullanılırsa Lissandra kendini kara buz içine hapseder; bir yandan iyileşirken bir yandan da hedef alınamaz ve zarar görmez hale gelir. Kara buz hedeften fışkırarak rakiplerin büyü hasarı almalarına ve hareket hızı değerlerinin azalmasına yol açar.