Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Leona. Leona'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Leona'nın özellikleri

Güneş'in ateşiyle bütünleşen Leona, kutsal savaşçı Solari şövalyelerinden biri. Targon Dağı'nı, Ufuk Kılıcı ve Şafak Kalkanı'yla koruyor. Gözleri, içindeki semavi Suret'in gücüyle ışıldarken; teni yıldız ateşiyle parıldıyor. Altın zırhı ve omuzlarındaki ağır mı ağır kadim bilgi yüküyle Leona bazılarına ilim, bazılarına ölüm dağıtıyor.

Yetenekler

Güneş Işığı

Hasar veren yetenekler 1,5 saniyeliğine hedefi Günışığı etkisine maruz bırakır. Leona'nın takım arkadaşları bu hedeflere hasar verdiğinde Günışığı'nı tüketerek fazladan büyü hasarı da verirler.

Şafak Kalkanı

Leona bir sonraki normal saldırısında kalkanını kullanarak, fazladan büyü hasarı verir ve hedefi sersemletir.

Tutulma

Leona kalkanını kaldırarak hasar azaltma, zırh ve büyü direnci kazanır. Yeteneğin süresi ilk sona erdiğinde yakında rakip varsa, Leona onlara büyü hasarı verir ve yeteneğin etki süresi uzar.

Ufuk Kılıcı

Leona güneş ışığından kılıcının bir görüntüsünü yaratır ve düz bir hattaki bütün rakiplere büyü hasarı verir. Görüntü kaybolduğunda, darbe alan son rakip kısa süreliğine hareketsiz kalır ve Leona onun üstüne atılır.

Güneş Patlaması

Leona güneş enerjisi yüklü bir ışın indirerek belli bir alandaki rakiplere hasar verir. Alanın ortasında kalan rakipler sersemlerken, dışında kalanlar yavaşlar.