Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Lee Sin. Lee Sin'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Lee Sin'in özellikleri

Ionia'nın kadim dövüş sanatı ustalarından Lee Sin, her tür zorluğu ejderha ruhunun özüyle aşan, ilkeli bir dövüşçü. Yıllar önce görüş yeteneğini kaybetmesine rağmen bu savaşçı keşiş; hayatını, topraklarının kutsal dengesini bozmaya yeltenenlere karşı ülkesini korumaya adamış. Dünya işlerini bir kenara bırakıp sükunete ağırlık veren tavrını hafife alan hasımları ise Lee Sin'in dillere destan, yanan yumruklarının ve alevli döner tekmelerinin tadına bakmaya mahkûm.

Yetenekler

Artçı Rüzgâr

Lee Sin'in bir yetenek kullandıktan sonraki 2 normal saldırısı, saldırı hızı kazandırır ve enerji iade eder.

Ses Dalgası / Titreşim Darbesi

Ses Dalgası: Lee Sin'in rakiplerinin yerini tespit etmek için yolladığı ses dalgası, çarptığı ilk rakibe fiziksel hasar verir. Ses Dalgası bir rakibe isabet ederse Lee Sin sonraki 3 saniye boyunca Titreşim Darbesi gerçekleştirebilir.

Titreşim Darbesi: Lee Sin, Ses Dalgası'nın isabet ettiği rakibin üstüne atılıp rakibin eksik can miktarına bağlı olarak fiziksel hasar verir.

Koruma Güdüsü / Demir İrade

Koruma Güdüsü: Lee Sin hedef takım arkadaşına atılarak kendini ve onu hasardan korur. Lee Sin, Koruma Güdüsü'nü kullandıktan sonraki 3 saniye boyunca Demir İrade kullanabilir.

Demir İrade: Lee Sin'in yoğun eğitimi, savaşta avantaj sağlar. Lee Sin 4 saniyeliğine can çalma ve can emme elde eder.

Fırtına / Sakatla

Fırtına: Lee Sin yere vurarak büyü hasarı veren ve vurduğu her birimi görünür kılan bir şok dalgası yaratır. Fırtına bir rakibe vurursa, Lee Sin sonraki 3 saniye boyunca Sakatla yeteneğini kullanabilir.

Sakatla: Lee Sin, Fırtına'dan hasar alan yakındaki rakipleri sakatlayarak hareket hızlarını 4 saniyeliğine azaltır. Hareket hızı, etki süresi içinde normale döner.

Ejderhanın Gazabı

Lee Sin güçlü bir döner tekmeyle hedefini geri savururarak, hedefe ve çarptığı bütün rakiplere fiziksel hasar verir. Hedefin çarpıştığı hedefler de kısa süreliğine havaya savrulur. Lee Sin oyuncuları harita dışına tekmelemese de, bu tekniği Jesse Perring'den öğrenmiştir.