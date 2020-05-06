Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon LeBlanc. LeBlanc'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte LeBlanc'ın özellikleri

LeBlanc, Noxus'un ilk günlerinden beri insanları ve olayları kurnazlıkla parmağında oynatan, soluk tenli kadının sayısız adından sadece biri. Kara Gül birliğinin diğer mensuplarının bile akıl erdiremediği, gücüyle kendini kopyalayan bu büyücü her yerde herkesin karşısına çıkabilir ve hatta aynı anda birden fazla yerde bulunabilir. Her zaman görünmez kuytularda komplo kuran LeBlanc'ın gerçek niyeti ise kimliği kadar anlaşılmazdır.

Yetenekler

Ayna Görüntüsü

LeBlanc, canı %40'ın altına indiği anda 1 saniyeliğine görünmez olur ve hasar vermeyen ve 8 saniyeye kadar sürebilen bir Ayna Görüntüsü oluşturur. Ayna Görüntüsü'nün bekleme süresi 1 dakikadır. Ayna Görüntüsü, Alt tuşu basılı haldeyken sağ fare tuşu kullanılarak kontrol edilebilir.

Şer Mührü

LeBlanc bir mühür yansıtarak hasar verir ve hedefini 3,5 saniyeliğine işaretler. İşaretli hedefe bir yetenekle hasar vermek mührü patlatarak fazladan hasar uygular.

Vurkaç

LeBlanc bir konuma atılarak hedefinin yakınlarındaki rakiplere hasar verir. Vurkaç, sonraki 4 saniye boyunca LeBlanc'ı başlangıç noktasına döndürmek için yeniden kullanılabilir.

Hayali Zincir

LeBlanc, isabet ettiği ilk rakibi bağlayan bir zincir fırlatır. Hedef 1,5 saniye boyunca zincirli kalırsa LeBlanc tarafından yere sabitlenir ve fazladan hasar alır.

Taklit

LeBlanc temel yeteneklerinden birinin taklit halini kullanır.