Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kog'Mav. Kog'Mav'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kog'Mav'ın özellikleri

Çorak Icathia topraklarının derinliklerinde, çürüyen bir Hiçlik akıntısından çıkagelen Kog'Maw, vıcık vıcık, dipsiz ağzıyla dikkat çeken, meraklı ve bir o kadar da iğrenç bir varlık. Bu kendine has Hiçlik yaratığı, kemirip salyaya boğmadığı hiçbir şeyi anlayamıyor. Özünde kötülük olmasa da Kog'Maw'ın insanı ilk bakışta yanıltan saflığına temkinle yaklaşmak gerekir çünkü bu saflık genellikle karın doyurmak için değil, merakını gidermek için kapıldığı bir yeme çılgınlığının habercisidir.

Yetenekler

Icathia Sürprizi

Kog'Maw öldüğünde daha hızlı hareket etmesini sağlayan ve 4 saniye sonra patlamasına neden olan bir zincir reaksiyon başlar; çevredeki rakiplere 100 + (25 x seviye) gerçek hasar verir.

Ölümün Salyaları

Kog'Maw büyü hasarı verdiği hedefin zırh ve büyü direncini kısa süreliğine düşüren, çürütme etkisine sahip bir salgı fırlatır. Ayrıca Kog'Maw ilave saldırı hızı kazanır.

Biyo-Büyü Salvosu

Kog'Maw'ın saldırılarının menzili artar ve hedefin azami can değerinin belirli bir oranına eşdeğer büyü hasarı verir.

Hiçlikten Sızan

Kog'Maw üstünden geçtiği rakiplere hasar veren ve üstünde duran rakiplerı yavaşlatacak şekilde bir iz bırakan, tuhaf bir salya bırakır.

Canlı Havan

Kog'Maw çok uzun menzilli bir havan atışı yaparak büyü hasarı verir (bu hasar, Can miktarı düşük rakiplere karşı büyük ölçüde artar) ve gizli olanlar haricindeki hedeflerin görünür olmasını sağlar. Ayrıca kısa aralıklarla atılan birden fazla Canlı Havan, fazladan Manaya mal olur.