Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kled. Kled'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kled'in özellikleri

Korkusuz olduğu kadar aksi yordle Kled, Noxus'un vahşi cesaretinin vücut bulmuş hali. İmparatorluk askerlerinin gıptayla andığı bir simge olsa da subaylar ona temkinli yaklaşır, asiller ise nefretle bakar. Birçok askere göre Kled, lejyonların çıktığı bütün seferlerde savaşmış, akla gelebilecek bütün rütbeleri ''elde etmiş'' ve bir kez olsun çatışmadan kaçmamıştır. Bu hikâyelerin gerçekliği su götürür olabilir olmasına ama bütün bu efsanelerin bir yanını kimseler inkâr edemez: Sağı solu belli olmaz bineği Skaarl'ın sırtında hasımlarına hücum eden Kled, kendisine ait olanı korumak için savaşır... Bir de ele geçirebildiği her ganimete konmak için tabii.

Yetenekler

Ödlek Kertenkele, Skaarl

Kled kendisinin yerine hasar alan güvenilir bineği Skaarl'ın tepesinde hareket eder. Skaarl'ın canı tükendiği zaman Kled yere iner. Bineksiz hâldeyken Kled'in yetenekleri değişir ve Deli Bozuk Süvari şampiyonlara daha az hasar verir. Kled rakipleriyle savaşarak Skaarl'ın cesaretini yenileyebilir. Azami cesarete ulaştığında Kled Skaarl'ın canının bir miktarıyla bineğinin sırtına atlar.

Ayı Oltası

Kled bir rakip şampiyona hasar verip ona takılan bir ayı tuzağı atar. Hedefi kısa bir süre bağlı kalırsa fazladan fiziksel hasar alır ve Kled'e doğru çekilir. Kled bineğinden ayrı düştüğünde bu yeteneğin yerini Cep Piştovu alır. Cep Piştovu ile yapılan atış Kled'i geri savurur ve cesaret yeniler.

Vahşet Sevdası

Kled dört saldırı boyunca muazzam bir saldırı hızı kazanır. Dördüncü saldırı fazladan hasar verir.

Yardır

Kled fiziksel hasar verecek şekilde atılır ve kısa süreliğine hız artışı kazanır. Kled bu yeteneği yeniden kullanarak ilk hedefinin üzerinden tekrar atılıp ilk verdiği hasarı yeniden verebilir.

Hücuuuuuuuum!!!!!

Kled ve Skaarl bir konuma hücum ederek arkalarında hız sağlayan bir iz bırakır ve bir kalkan kazanır. Skaarl karşılarına çıkan ilk rakip şampiyona kilitlenir ve ona çarpar.