Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kindred. Kindred'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kindred'in özellikleri

Kendi içinde ayrışan ama hiç ayrı düşmeyen Kindred, ölümün ikiz özlerini temsil ediyor. Kuzu'nun yayı, kaderini kabul edenleri fani dünyadan tez elden azat ediyor. Kurt ise kaderinden kaçanları avlayıp, sivri dişleriyle son anlarını azaba dönüştürüyor. Kindred'ın tabiatı Runeterra'nın farklı köşelerinde farklı yorumlansa da her fani kendi ölümünün gerçek yüzünü seçmeye mahkûmdur.

Yetenekler

Avcının Damgası

Kindred hedeflerini Av için damgalayabilir. Av başarıyla tamamlandığında Kindred'in temel yetenekleri kalıcı olarak güçlenir. Başarıyla tamamlanan her 4 av ayrıca Kindred'in normal saldırı menzilini arttırır.

Okların Dansı

Kindred belli bir yöne atılır ve yakındaki hedeflere en fazla üç ok atışı yapar.

Kurdun Hiddeti

Kurt hiddete kapılır ve çevresindeki düşmanlara saldırır. Kuzu hareket ederek ve saldırarak pasif şekilde yük biriktirir. Yükler tamamen dolduğunda, Kuzu'nun bir sonraki saldırısı can yeniler.

Karabasan

Kuzu dikkatli bir atış yaparak hedefi yavaşlatır. Kuzu hedefe iki defa daha saldırı isabet ettirirse, üçüncü saldırısında Kurt hedefin üzerine çullanır ve hırpaladığı hedefe büyük miktarda hasar verir.

Kuzunun Şefkati

Kuzu, belli bir alandaki bütün canlıların ölümünü erteler. Etki sona erene kadar, canlıların hiçbiri ölemez. Sonunda, birimler iyileştirilir.