Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kha'Zix. Kha'Zix'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kha'Zix'in özellikleri

Hiçlik büyür ve Hiçlik uyum sağlar; bu gerçekler hiçbir Hiçlik yaratığında Kha'Zix için oldukları kadar belirgin değil. Tamamen evrim üzerine kurulu ve sürekli değişen bu dehşet verici yaratık, hayatta kalmak ve güçlü rakipleri katletmek için doğmuş. Bu işte ne zaman başarısız olsa avını öldürmenin yeni ve daha etkili yollarını geliştiriyor. Başlangıçta düşünme yetisi bulunmayan bir canavar olan Kha'Zix'in zekâsı, zamanla en az gövdesi kadar gelişti. Yaratık artık avlarını önceden planlıyor ve hatta kurbanlarının yüreklerine saldığı korkuyu bir araç olarak kullanıyor.

Yetenekler

Görünmez Tehdit

Takım arkadaşlarından ayrı düşen yakın rakipleri işaretler. Kha'Zix'in yetenekleri, ayrı düşmüş hedeflerle özel etkileşimler ortaya çıkarır. Kha'Zix rakip takım tarafından görülemediğinde Görünmez Tehdit oluşturur; bir rakip şampiyona yaptığı ilk normal saldırısı ilave büyü hasarı verir ve hedefini birkaç saniyeliğine yavaşlatır.

Korkularından Beslen

Hedefe fiziksel hasar verir. Bu hasar, takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı artar. Kha'Zix Biçen Pençe Geliştirmeyi seçerse takım arkadaşlarından ayrı düşmüş hedeflere karşı bekleme süresinin bir kısmını geri kazanır. Kha'Zix ayrıca normal saldırılarında ve Korkularından Beslen'de ek menzil elde eder.

Hiçlik Dikenleri

Kha'Zix, patlayarak isabet alan rakiplerin fiziksel hasar almalarına yol açan dikenler atar. Patlamanın menzili içindeyse Kha'Zix de iyileşir. Diken Dizisi Geliştirmeyi seçerse, Hiçlik Dikenleri koni biçiminde bir alana üç diken atar, isabet ettikleri rakipleri yavaşlatır ve rakip şampiyonları 2 saniyeliğine görünür kılar. Takım arkadaşlarından ayrı düşmüş rakipler fazladan yavaşlar.

Çullan

Kha'Zix bir alana zıplayarak indiği bölgeye fiziksel hasar verir. Kanat Geliştirmeyi seçerse, Çullan'ın menzili 200 birim artar ve şampiyon katlettiğinde ya da asist yaptığında bekleme süresi sıfırlanır.

Hiçlik Saldırısı

Her yetenek seviyesi, Kha'Zix'in yeteneklerinden birini geliştirerek o yeteneğe ek bir özel etki kazandırmasını sağlar. Etkinleştirildiğinde, Kha'Zix görünmez hale gelerek Görünmez Tehdit'i tetikler ve hareket hızında artış elde eder. Kha'Zix, Aktif Gizlenme Geliştirmeyi seçerse Hiçlik Saldırısı'nın Görünmezlik süresi artar ve yetenek bir kullanım daha kazanır.