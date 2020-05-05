Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kennen. Kennen'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kennen'in özellikleri

Ionia'da dengenin şimşek hızındaki fedaisinden fazlası olan Kennen, aynı zamanda Kinkou'nun yegane yordle üyesi. Minik ve tüylü duruşuna rağmen her tür tehdidi, bir shuriken fırtınası ve sınırsız bir azimle alaşağı etmeye hazır. Kennen, ustası Shen'le birlikte ruhlar âleminde devriye gezip yıkıcı elektrik enerjisiyle rakiplerine dünyayı dar ediyor.

Yetenekler

Fırtına İşareti

Kennen'in yetenekleri, hedeflerine 6 saniyeliğine Fırtına İşareti ekler. Hedef 3 Fırtına İşaretine ulaşırsa 1,25 saniyeliğine sersemler ve Kennen 25 Enerji kazanır. Sersemletme 6 saniye içinde ikinci kez ortaya çıkarsa, etki süresi 0,5 saniye azalır.

Gürleyen Yıldız

Kennen belli bir konuma hızla ilerleyen bir yıldız atar ve yıldız vurduğu rakibe hasar verirken, bir de Fırtına İşareti koyar.

Elektrik Dalgası

Kennen pasif olarak birkaç saldırıda bir fazladan hasar verir ve hedefini Fırtına İşareti ile damgalar. Bu yeteneği aktifleştirerek, önceden Fırtına İşareti taşıyan hedeflere hasar verip bir Fırtına İşareti daha ekleyebilir.

Şimşek Gibi

Kennen şimşek suretine bürünür ve birimlerin içinden geçebilir. İçinden geçtiği rakip birimlere Fırtına İşareti uygular. Kennen bu surete büründüğünde hareket hızı, suretten çıktığında saldırı hızı kazanır.

Yıldırım Yağmuru

Kennen'in çağırdığı fırtına, yakındaki rakip şampiyonlara vurarak büyü hasarı verir.