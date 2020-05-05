Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kayn. Kayn'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kayn'ın özellikleri

Gölge büyüsünün rakipsiz bir kullanıcısı olan Shieda Kayn, bir gün Gölge Tarikatı'nın başına geçerek Ionia'yı yeni bir egemenlik çağına ulaştırmak için var gücüyle savaşıyor. Kendi benliğine sahip bir darkin silahı olan Rhaast'ı taşırken; silahın, zihninde ve bedeninde oluşturduğu derin yozlaşmaya aldırış etmiyor. Bu birlikteliğin yalnızca iki sonu olabilir: Ya Kayn silahı alt edecek ya da kötü niyetli silah onu tamamen ele geçirerek bütün Runeterra'ya yıkım getirecek.

Yetenekler

Darkin Tırpan

Kayn elinde kadim bir silah taşır ve bu silahın içindeki Darkin Rhaast'la hâkimiyet mücadelesi verir. Ya Darkin galip gelir ya da Kayn Rhaast'ı alt ederek Gölge Suikastçı olur. Darkin: Şampiyonlara verilen yetenek hasarının belli bir yüzdesi kadar iyileşir. Gölge Suikastçı: Rakip şampiyonlarla girilen çatışmaların ilk birkaç saniyesinde ilave hasar verir.

Karanlık Hasat

Kayn ileri atılıp rakiplerini biçer. İki hamle de hasar verir.

Kasvet Dalgası

Kayn bir hat üstündeki hedeflere hasar verip onları yavaşlatır.

Gölge Yolu

Kayn yüzey şekillerinin içinden geçebilir.

Davetsiz Misafir

Kayn bir rakibin bedeninde saklanır ve dışarı çıkarken büyük miktarda hasar verir.