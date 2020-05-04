Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kayle. Kayle'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kayle'nin özellikleri

Rün Savaşlarının en şiddetli döneminde doğan ve Adaletin Sureti'nin kızı olan Kayle, ilahi ışıktan kanatlarıyla adaleti sağlayarak annesinin mirasını yaşattı. Kayle, ikiz kardeşi Morgana ile birlikte uzun yıllar boyunca Demacia'nın muhafızı oldu; fakat günün birinde, ölümlülerin sürekli doğruluktan sapmasından bıkıp bu dünyayı terk etti. Yine de efsaneler hâlâ onun alevli kılıçlarıyla suçluları cezalandırmasından bahsediyor ve pek çok kişi, günün birinde geri döneceğini umuyor...

Yetenekler

İlahi Yükseliş: Kayle seviye atlayıp yetenek puanı harcadıkça saldırıları da göklerden güç alır. Kanatları alev alan Kayle, zamanla saldırı hızı, hareket hızı, saldırı menzili ve saldırıları için ateş dalgaları kazanır.

Işığın Hükmü: Kayle'ın çağırdığı semavi kılıç rakipleri delip geçerek isabet ettiği bütün hedefleri yavaşlatır, onlara hasar verir ve dirençlerini azaltır.

Semavi Lütuf: İlahi güçler tarafından kutsanan Kayle, kendine ve en yakınındaki takım arkadaşına iyileştirme ve hareket hızı sağlar.

Yıldızateşi Kılıcı

Pasif: Kayle'ın semavi kılıcı Erdem, şampiyonun saldırdığı rakiplere ilave büyü hasarı verir.

Aktif: Kayle'ın bir sonraki saldırısı hedefini semavi ateşle çarparak hedefin eksik canıyla orantılı ilave hasar verir.

Yüce Adalet: Kayle bir takım arkadaşını hasar görmez hale getirir ve hedefin etrafındaki bölgeyi ilahi bir kılıç yağmuruna tutmaları için eski Adaletin Suretlerini çağırır.