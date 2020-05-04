Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Katarina. Katarina'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Katarina'nın özellikleri

Hükmü kesin, saldırısı ölümcül Katarina, üst düzey bir Noxus suikastçısı. Efsanevi General Du Couteau'nun en büyük kızı olarak hiçbir şeyden haberi olmayan hasımlarını bir solukta katletmesi sayesinde yeteneklerini duymayan kalmamış. Doymak bilmez hırsı nedeniyle (bazen kendi müttefiklerini tehlikeye atmak pahasına) çok sıkı korunan hedeflerin peşine düşmekten çekinmiyor ve niteliği ne olursa olsun, Katarina fırtına gibi kullandığı bıçaklarıyla vazifesini yerine getirmekten geri kalmıyor.

Yetenekler

Açgözlü: Katarina'nın kısa süre önce hasar verdiği bir şampiyon katledilirse, Katarina'nın yeteneklerinin bekleme süreleri önemli ölçüde azalır. Katarina yerden bir hançer alırsa, bunu kullanarak yakınındaki tüm rakipleri biçer ve onlara büyü hasarı verir.

Sıçrayan Bıçak: Katarina'nın hedefine attığı hançer yakındaki rakiplere sektikten sonra yere saplanır.

Ölümcül Çeviklik: Katarina kısa süreliğine hareket hızında artış kazanır ve bulunduğu noktadan havaya bir hançer savurur.

Shunpo: Katarina bir anda hedefine ışınlanır ve bu hedef rakipse ona, değilse en yakındaki rakibe saldırır.

Ölüm Çiçeği: Katarina bıçaklarını benzersiz bir hızla savurarak en yakındaki 3 şampiyona yoğunlaşır ve yüksek miktarda büyü hasarı verir.