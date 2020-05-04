Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kassadin. Kassadin'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kassadin'in özellikleri

Dünyanın en karanlık yerlerini, alevli bir tırpan misali biçerek ilerleyen Kassadin, günlerinin sayılı olduğunun farkında. Çok gezip görmüş Shurima'lı bir rehber ve maceracı olduğu günlerde, ailesiyle güneyli barışçıl kabilelerin arasında yaşamayı tercih etmişti. Ta ki Hiçlik, köyünü yutana kadar. Bunun üzerine intikam yemini eden Kassadin, kendisini bekleyen mücadeleye hazırlanmak için çeşit çeşit gizemli eserle yasak teknolojiyi harmanladı. Sonunda kendi kendini Hiçlik'in habercisi ilan eden Malzahar'ı ararken karşısına çıkabilecek her tür Hiçlik Mahlûku ile yüzleşmeye hazır bir şekilde Icathia'nın çorak topraklarına doğru yola çıktı.

Yetenekler

Hiçlik Taşı: Kassadin %15 daha az büyü hasarı alır ve birimlerle çarpışmayı yok sayar.

Hiçlik Küresi: Kassadin hiçlik enerjisinden oluşan bir küreyi hedefe yollayarak hasar verir ve onun yoğunlaşmasını engeller. Kalan enerji etrafında toplanarak, büyü hasarını soğuran geçici bir kalkan oluşturur.

Cehennem Kılıcı

Pasif: Kassadin'in normal saldırıları ilave büyü hasarı verir.

Aktif: Kassadin'in bir sonraki normal saldırısı büyük miktarda ilave büyü hasarı verir ve manasını yeniler.

Güç Darbesi: Kassadin, çevresinde kullanılan yeteneklerden enerji çeker. Tam güce ulaştığında, Kassadin Güç Darbesi'ni koni şeklindeki bir alana göndererek önündeki rakiplere hasar verebilir ve onları yavaşlatabilir.

Boşluk Geçişi: Kassadin, yakın bir konuma ışınlanarak etrafındaki birimlere hasar verir. Kısa zaman aralığında gerçekleştirilen birden fazla Boşluk Geçişi fazladan manaya mal olur ama ilave hasar verir.