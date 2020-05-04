Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Karma. Karma'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Karma'nın özellikleri

Hiçbir fani Ionia'nın ruhani geleneklerini Karma'dan daha iyi temsil edemez. Karma, sayısız defalar hayata dönen ve her yaşamındaki anılarını bir sonrakine taşıyan kadim bir ruhun vücut bulmuş son hali. Bu birikimle halkı için ruhani bir meşale görevi görüyor, zor zamanlarda sınırsız bilgeliği ve şifa yetisiyle halkının imdadına yetişiyor. Pek az kişinin akıl erdirebildiği bir güçle takdis edilmiş olsa da büyü becerisini nadiren yıkım için kullanıyor, zira bunun hem kendisi hem de her şeyden çok değer verdiği ülkesi için ağır sonuçlar doğuracağını biliyor.

Yetenekler

Güçlenen Ateş: Karma yeteneklerinden biriyle bir rakip şampiyona her hasar verdiğinde Mantra'nın bekleme süresini azaltır (Karma'nın normal saldırıları için bu etki yarıya iner).

İçindeki Alev: Karma'nın gönderdiği küre şeklindeki ruh enerjisi, bir rakip birime isabet ettiğinde patlayarak hasar verir. Mantra Avantajı: Patlamaya ek olarak, Mantra İçindeki Alev'in yıkıcı gücünü arttırarak kısa bir süre sonra tekrar hasar verir.

Değişmez Karar: Karma kendisiyle hedeflediği rakip arasında bir bağ kurarak rakibin hasar almasına ve açığa çıkmasına yol açar. Bağ kopmazsa, rakip yere sabitlenir ve yeniden hasar alır. Mantra Avantajı: Karma bağı güçlendirerek kendini iyileştirir ve yere sabitlenme süresini uzatır.

Esin: Karma'nın oluşturduğu koruyucu kalkan, gelen hasarı emer ve korunan takım arkadaşının hareket hızını arttırır. Mantra Avantajı: Hedeften yayılan enerji, başta verilen kalkanı güçlendirir ve yakındaki dost şampiyonlara da Esin verir.

Mantra: Karma bir sonraki yeteneğini güçlendirerek yeteneğe ilave bir etki kazandırır. Mantra 1. seviyeden itibaren kullanılabilir ve yetenek puanı gerektirmez.