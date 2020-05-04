Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kalista. Kalista'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kalista'nın özellikleri

Öç hırsı ve öfkeyle dolu bir varlık olan Kalista, çağırıldığında hain ve hilekârları avlamak için Gölge Adalar'dan çıkıp gelen ölümsüz, intikamcı bir ruh. İhanete uğrayan kişi kanlar içinde feryat ediyor bile olsa, Kalista yalnızca kendisine ruhlarıyla ödeme yapabilecek olanları seçer. Gazabı üzerine çökenlerin vay haline; artık son dualarını etseler iyi olur çünkü bu acımasız avcıyla yapılan anlaşmalar, ancak ve ancak ruh söken, soğuk bir alevle bezeli mızrakların hedefine saplanmasıyla son bulur.

Yetenekler

Üstün Denge: Kalista, normal saldırı veya Delici için hazırlanırken hareket komutu verilirse, saldırısını yaptığında o yöne doğru kısa bir mesafeyi atılarak geçer.

Delici: Kalista'nın fırlattığı mızrak, hızla ilerleyerek katlettiği rakiplerin içinden geçer.

Gözcü: Kalista, Yeminli takım arkadaşıyla aynı hedefe saldırdığında ilave hasar kazanır. Etkinleştirerek, bir hat boyunca devriye gezen ve önündeki alanı açığa çıkaran bir ruh gönderebilirsin.

Ciğerini Sök: Saldırılar, fırlatılan mızrakların hedefe saplanıp kalmasına neden olur. Etkinleştirerek mızrakları rakibinden sökebilirsin. Bu esnada rakip yavaşlatılır ve artan hasara maruz kalır.

Ecelin Çağrısı: Kalista, Yeminli takım arkadaşını yanına ışınlar. Işınlanan şampiyon, bir konuma doğru atılarak rakip şampiyonları geriye savurabilir.