Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Kai'sa. Kai'sa'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Kai'sa'nın özellikleri

Henüz bir çocukken Hiçlik'in pençesine düşen Kai'Sa, sadece iradesinin gücü ve azmi sayesinde hayatta kalmayı başardı. Yaşadıkları onu ölümcül bir avcıya dönüştürürken, bazıları için dünya gözüyle görmek istemeyecekleri bir geleceğin habercisi haline getirdi. Hiçlik'te canlı bir kabukla zor bir ortakyaşama sürüklenmiş Kai'Sa, eninde sonunda ikisinden birini seçmek zorunda kalacak: Onu bir canavar olarak gören ölümlüleri affetmek ve onları bekleyen karanlığı birlikte defetmek ya da her şeyi unutarak Hiçlik'in, kendisini geride bırakan bu dünyayı tüketmesine izin vermek.

Yetenekler

İkinci Deri: Kai'Sa'nın normal saldırıları Plazma yükü biriktirerek artan ilave büyü hasarı verir. Takım arkadaşlarının hareketsiz bırakma etkileri de Plazma yükü biriktirmeye yardımcı olur. Ayrıca Kai'Sa'nın aldığı eşyalar, şampiyonun temel yeteneklerini daha güçlü özelliklere sahip olacak şekilde güçlendirir.

Icathia Yaylımı: Kai'Sa yakınındaki hedeflere güdümlü çok sayıda atış yapar. Yaşayan Silah: Icathia Yaylımı daha fazla atış yapacak şekilde geliştirilir.

Hiçlik Topu: Kai'Sa rakiplerini pasifiyle işaretleyen uzun menzilli bir atış yapar. Yaşayan Silah: Hiçlik Topu daha fazla pasif işareti uygulayacak ve şampiyonlara isabet etmesi halinde bekleme süresini azaltacak şekilde geliştirilir.

Gücün Sınırı: Kai'Sa kısa süreliğine hareket hızını ve ardından saldırı hızını arttırır. Yaşayan Silah: Gücün Sınırı kısa süreliğine görünmezlik sağlayacak şekilde geliştirilir.

Ölümcül Dürtü: Kai'Sa bir rakip şampiyonun yakınına atılır.