Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Jinx. Jinx'in özelliklerini gözden geçirelim.

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İşte Jinx'in özellikleri

Kafadan kontak ve aklına eseni yapan Zaun'lu suçlu Jinx, sonuçlarına hiç aldırmadan ortalığı karıştırmak için yaşıyor. Elinin altındaki sayısız ölümcül silahla en büyük gümbürtüleri çıkarıp en parlak patlamalara sebep oluyor ve ardında daima kargaşa ve telaş bırakıyor. Jinx can sıkıntısından tiksiniyor ve adım attığı her yere neşeyle kendi karmaşa ve curcuna imzasını atıyor.

Yetenekler

Ay Çok Heyecanlı!: Jinx'in hasar verdiği rakip şampiyon, destansı canavar, veya yapı 3 saniye içerisinde katledilir, kesilir ya da yıkılırsa Jinx'in hareket hızı ve saldırı hızı büyük ölçüde artar.

Değiştir!: Jinx makinelisi Dan Dan ve roketatarı Kılçık arasında geçiş yaparak normal saldırılarına farklı özellikler kazandırır. Dan Dan'la yapılan saldırılar Saldırı Hızı sağlarken, Kılçık'la yapılan saldırılar alan etkili hasar ile menzil artışı verir ve Mana tüketir.

Cızzt!: Jinx, şok tabancası Cızbız'la ateş ettiği ilk rakip şampiyona hasar verir, şampiyonu yavaşlatır ve açığa çıkarır.

Patlangaç!: Jinx'in bir hat üzerinde attığı bombalı kapanlar 5 saniye sonra patlayarak rakipleri ateşe verir. Patlangaçlar, üzerlerinden geçen rakip şampiyonları yere mıhlar.

Manyak Güçlü Ölüm Roketi!: Jinx'in ateşlediği süper roket harita boyunca yol alırken hasar elde eder. Roket bir rakip şampiyona çarptığında patlayarak ona ve çevredeki rakiplere eksik Can değerlerine göre hasar verir.