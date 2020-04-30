Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Jhin. Jhin'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Jhin'in özellikleri

Jhin cinayetin sanat olduğuna inanan, titiz mi titiz, cani bir psikopat. Bir zamanlar Ionia hapishanelerinde çürürken bir anda Ionia'yı yöneten meclisteki karanlık odaklar tarafından serbest bırakılan bu seri katil, şimdilerde kendisini serbest bırakan entrikacılar için suikastlar düzenliyor. Silahına adeta bir fırça gözüyle bakan Jhin, ortaya çıkardığı sanatsal vahşet eserleriyle hem kurbanlarının hem de bu eserleri görenlerin yüreklerine korku salıyor. Tüyler ürperten tiyatrosunu sergilemekten vahşi bir zevk alan Jhin, gelmiş geçmiş en güçlü mesajı vermek için ideal bir tetikçi. Bu mesaj ne mi? Dehşet elbette.

Yetenekler

Suflör: Jhin'in Suflör adlı silahı, olağanüstü hasar vermek için tasarlanmış, hassas bir araçtır. Sabit bir hızla atış yapar ve haznesinde sadece dört mermi taşır. Jhin, karanlık büyüyle donattığı dördüncü merminin kritik vuruş yapmasını ve fazladan infaz hasarı vermesini sağlar. Suflör her kritik vuruş yaptığında Jhin'e ilham vererek kısa bir süre ilave hareket hızı kazandırır.

İlham Ateşi: Jhin rakibine büyülü bir fişek atar. Fişek en fazla dört hedefe isabet eder ve verdiği hasar, katlettiği her hedef başına artar.

Trajedi: Jhin bastonunu savurarak muazzam menzile sahip bir atış yapar. Atışı minyon ve canavarları deşip geçse de isabet ettiği ilk şampiyonda durur. Kısa süre önce Jhin'in takım arkadaşlarının saldırısına uğrayan, Nilüfer Kapanlarına yakalanan veya Jhin'den hasar alan hedefler yere sabitlenir.

Esaret Çiçeği: Jhin, üzerine basıldığında filizlenen, görünmez bir Nilüfer Kapanı kurar. Filizlenen kapan yakınındaki rakipleri yavaşlatır, ardından keskin taçyaprakları saçarak patlar ve hasar verir. Ölümün Güzelliği - Jhin bir rakip şampiyonu katlettiğinde, katledilen bedenin üzerinde bir nilüfer kapanı filizlenir.

Son Perde: Jhin yoğunlaşarak Suflör'ü omuzdan ateşlenen bir mega topa dönüştürür. Suflör bu haliyle olağanüstü menzile sahip dört süper atış yapabilir. Süper atışlar, minyon ve canavarları deşip geçse de isabet ettikleri ilk şampiyonda durur. Suflör, isabet alan rakipleri sakatlar ve onların yavaşlayarak infaz hasarı almalarını sağlar. Mükemmel hazırlanan, dillere destan bir güçle bezeli 4. atışın kritik vuruş yapması garantidir.



