Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Jayce. Jayce'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Jayce. Jayce'in özellikleri

Jayce, ömrünü Piltover'ın savunmasına ve bitmek bilmez gelişim arayışına adamış, dâhi bir mucit. Elindeki dönüşüm kabiliyetli hextech çekiciyle birlikte gücünü, cesaretini ve hatırı sayılır zekâsını, memleketini korumak için kullanıyor. Bütün şehirde bir kahraman olarak hürmet görse de kahramanlığı nedeniyle üzerinde toplanan ilgi, onu pek de olumlu etkilemiyor. Yine de Jayce'in vicdanı yanlış yola sapmıyor ve onun doğal becerilerini çekemeyenler bile Gelişim Şehri'ni koruduğu için kendisine minnet duyuyor.

Yetenekler

Hextech Kapasitör: Jayce Dönüşüm'ü kullandıktan sonra 1,25 saniyeliğine 40 Hareket Hızı kazanır ve birimlerin içinden geçebilir.

Göklere! / Şok Patlaması

Çekiç Hali: Rakibin üzerine sıçrar ve fiziksel hasar vererek onu yavaşlatır.

Top Hali: Rakibin üzerinde (ya da menzili bittiğinde) patlayan ve isabet alan tüm rakiplere fiziksel hasar veren bir elektrik topu ateşler.

Şimşek Sahası / Hiper Yük

Çekiç Hali: Pasif: Her vuruşta Mana yeniler. Aktif: Birkaç saniyeliğine etraftaki rakiplere zarar veren bir elektrik alanı yaratır.

Top Hali: Birkaç saldırı boyunca Saldırı Hızını azami değere yükselten bir enerji patlaması kazandırır.

Gürleyen Darbe / Hızlandırma Geçidi

Çekiç Hali: Bir rakibe büyü hasarı verir ve onu kısa mesafeli geri iter.

Top Hali: İçinden geçen tüm dost şampiyonların Hareket Hızlarını arttıran bir Hızlandırma Geçidi ortaya çıkartır. Şok Patlaması bu geçitten ateşlenirse hızı, menzili ve hasarı artar.

Merkür Topu / Merkür Çekici

Çekiç Hali: Merkür Çekici'ni Merkür Topu'na dönüştürüp, yeni yetenekler ve menzil verir. Bu formdaki ilk saldırı, hedefin Zırhını ve Büyü Direncini düşürür.

Top Formu: Merkür Topu'nu Merkür Çekici'ne dönüştürerek yeni yetenekler, Zırh ve Büyü Direnci verir. Bu formda yapılan ilk saldırı ilave büyü hasarı verir.