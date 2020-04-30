Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Jax. Jax'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Jax'ın özellikleri

Özgün silahlardaki ustalığına ve sivri diline kimselerin yaklaşamadığı Jax, Icathia'nın bilinen son silah ustası. Memleketi, Hiçlik'i serbest bırakarak kendi gururunun kurbanı olduktan sonra Jax ve türü, ülkelerinden geriye kalanları korumaya yemin etti. Büyünün dünyada yükselmesiyle birlikte tehdit bir kez daha uykusundan uyanırken Jax, Icathia'nın son ışığıyla Valoran'da dolaşıyor ve yanında durabilecek kadar güçlü birini bulma umuduyla karşısına çıkan savaşçıları sınıyor.

Yetenekler

Amansız Saldırı: Jax'ın arka arkaya yaptığı normal saldırıları Saldırı Hızı'nı devamlı olarak arttırır.

Sıçrama Saldırısı: Jax bir birime doğru sıçrar. Birimin rakip birim olması halinde, Jax silahıyla darbe indirir.

Güçlendir: Jax silahını enerjiyle yükler ve bir sonraki saldırısının ek hasar vermesini sağlar.

Karşı Saldırı: Jax'ın savaştaki hüneri, kısa süreliğine gelen tüm fiziksel saldırılardan sıyrılmasını ve ardından hızla karşı saldırıya geçerek çevresindeki bütün rakipleri sersemletmesini sağlar.

Büyük Ustanın Kudreti: Peş peşe gerçekleştirilen her üçüncü saldırı fazladan Büyü Hasarı verir. Ayrıca, Jax bu yeteneği etkinleştirdiğinde azmini pekiştirerek, Büyü Direncini ve Zırh değerini kısa süreliğine arttırabilir.