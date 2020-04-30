Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Jarvan IV. Jarvan IV'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Jarvan IV'ın özellikleri

Lightshield Hanedanı'ndan Prens Jarvan, Demacia tahtının veliahdı. Ülkesinin en yüce değerlerinin kusursuz bir örneği olmak üzere yetiştirilen veliaht prens, sırtına yüklenen büyük beklentiler ile cephede savaşma arzusu arasında bir denge kurmak zorunda. Jarvan yılmaz cesareti ve özverili azmiyle askerlerine cesaret verip ailesinin sancağını yücelterek halkının müstakbel lideri olarak gerçek gücünü gözler önüne seriyor.

Yetenekler

Ordu Marşı: Jarvan'ın bir rakibe yönelik ilk normal saldırısı, rakibin mevcut canına bağlı olarak ilave fiziksel hasar verir. Bu etki, birkaç saniye boyunca aynı hedef üstünde ortaya çıkmaz.

Ejderha Saldırısı: Jarvan IV kargısını uzatır ve karşısına çıkan rakiplere hasar vererek zırhlarını azaltır. Ayrıca, bu hareket Jarvan'ı Demacia Sancağı'na çekerken yoluna çıkan bütün rakipleri havaya savurmasını sağlar.

Altın Kalkan: Jarvan IV Demacia'nın kadim krallarını çağırarak onu zarardan korumalarını ve çevredeki rakipleri yavaşlatmalarını sağlar.

Demacia Sancağı: Jarvan IV, sahip olduğu Demacia gururu sayesinde pasif olarak fazladan Saldırı Hızı kazanır. Demacia Sancağı etkinleştirildiğinde, Jarvan IV bir Demacia bayrağı dikerek, büyü hasarı ve yakındaki dost şampiyonlara Saldırı Hızı verir.

Afet: Jarvan IV kahramanca savaşa atılırken hedefine öyle bir güçle saldırır ki, zeminde bir deprem yaratarak hedefle kendini bir arena içine hapseder. Yakındaki rakipler darbe anında hasar alır.