Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Janna. Janna'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Janna'nın özellikleri

Gücünü Runeterra rüzgârlarından alan Janna; Zaun'un düşkünlerini koruyan, gizemli bir elemental rüzgâr ruhu. Bazıları, onun azgın dalgalarla boğuşup haşin fırtınalara göğüs germeye çalışırken tatlı esintiler için dua eden Runeterra'lı denizcilerin yakarışlarıyla varlık bulduğuna inanıyor. Gel zaman git zaman, onun lütfu ve koruması için Zaun'un derinliklerinden yükselen sesler, Janna'yı zora düşenler için bir umut ışığına dönüştürdü. Nerede ve ne zaman ortaya çıkacağını kimse kestiremese de Janna'nın ansızın yardıma geldiğine tanık olanlar az değil.

Yetenekler

Pupa Yeli: Janna pasif olarak %8 Hareket Hızı kazanır ve yakındaki takım arkadaşları da Janna'ya doğru hareket ederken bu avantajı edinir. Ayrıca Janna'nın normal saldırıları, ilave hareket hızına bağlı olarak fazladan büyü hasarı verir.

Uğultulu Kasırga: Janna basınç ve sıcaklığı bölgesel olarak değiştirerek zamanla büyüyen, küçük bir hortum oluşturabilir. Yeteneği tekrar kullanarak hortumu serbest bırakabilir. Hortum serbest kaldığında, oluşturulduğu yönde ilerler ve yoluna çıkan rakiplere hasar vererek onları havaya savurur.

Meltem: Janna, pasif olarak hareket hızını arttıran ve diğer birimlerin içinden geçmesini sağlayan bir hava elementali çağırır. Bu yeteneği etkinleştirerek bir rakibine hasar verip hedefinin hareket hızını da azaltabilir. Bu yetenek bekleme süresindeyken pasif etkisi de ortadan kalkar.

Fırtınanın Gözü: Janna bir takım arkadaşına veya kuleye rüzgâr kalkanı vererek hedefini gelen hasara karşı korur ve onun saldırı gücünü arttırır.

Muson: Janna etrafını rakipleri geri savuran büyülü bir fırtınayla kuşatır. Fırtına dindiğinde geriye kalan ferahlatıcı esintiler, yetenek etkin olduğu sürece yakındaki takım arkadaşlarını iyileştirir.