Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Ivern. Ivern'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Ivern'in özellikleri

Birçoklarının Doğasever Baba adıyla tanıdığı Ivern Dikenayak bir yandan Runeterra ormanlarını arşınlarken bir yandan da adım attığı her yerde yaşam filizlendiren, tuhaf mı tuhaf bir yarı ağaç, yarı insan. Tabiatın bütün sırlarına vakıf olan Doğasever Baba filizlenen, uçan, sıçrayan, yampiri yampiri yürüyen demeden her şeyle derin dostluk bağları kurar. Ivern yaban diyarları arşınlarken karşısına çıkan herkese tuhaf bilgeliğini aktarır, ormanları zenginleştirir ve ara sıra boşboğaz kelebeklerle sırlarını paylaşmaktan kendini alamaz.

Yetenekler

Ormanın Dostu: Ivern destansı olmayan canavarlara saldıramaz; destansı olmayan canavarlar da Ivern'e saldıramaz. Ivern orman kamplarına zamanla büyüyen fundalıklar kurabilir. Fundalık tamamen büyüdüğünde Ivern canavarları serbest bırakarak altın ve deneyim kazanabilir. 5. seviyeden sonra Ivern orman güçlendirmelerini takım arkadaşlarıyla paylaşabilir.

Kök Sal: Ivern'ün ortaya çıkardığı sarmaşık, isabet alan hedeflere hasar vererek onları yerlerine sabitler. Ivern'ün takım arkadaşları sabitlenen hedefe doğru atılabilir.

Yeşert: Ivern çalıdayken saldırıları ilave büyü hasarı verir. Ivern bu yeteneği etkinleştirerek bir çalılık ortaya çıkarabilir.

Patlartohum: Ivern takım arkadaşlarından birine kısa süre sonra patlayarak rakiplerin yavaşlayıp hasar görmesini sağlayan bir kalkan verir.

Daisy!: Ivern gözcü dostu Daisy'yi kendisi için savaşmaya çağırır. Daisy aynı şampiyona peş peşe üç defa saldırırsa bir şok dalgası ortaya çıkarır.