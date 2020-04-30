Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Irelia. Irelia'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Irelia'nın özellikleri

Noxus'un Ionia'yı işgal etmesi ortaya birçok kahraman çıkarsa da bunların hiçbiri Navori'li genç Irelia kadar beklenmedik değildi. Bölgesinin kadim dansları üzerine eğitim alan Irelia, sanatını savaşa uyarlayarak zarif ve dikkatlice çalışılmış hareketlerini ölümcül bıçaklarını havada tutmak için kullanmayı öğrendi. Kendini bir dövüşçü olarak kanıtlamasının ardından direniş lideri ve sembolik bir yönetici haline geldi. Bıçakların Dansı olarak da bilinen bu savaşçı, kendini tamamen vatanını korumaya adamış biri.

Yetenekler

Ionia Azmi: Irelia rakiplerine yetenek isabet ettirdiğinde yük halinde biriken ilave Saldırı Hızı kazanır. Irelia azami yüke ulaştığında ayrıca isabet halinde ilave hasar verir.

Uçarbıçak: Irelia rakibine saldırmak için ileri atılır ve kendini iyileştirir. Eğer hedef işaretliyse veya Uçarbıçak tarafından katledilirse bekleme süresi sıfırlanır.

Direniş Dansı: Irelia, yoğunlaştıkça hasarı artan bir saldırıya başlar. Yoğunlaşması esnasında aldığı fiziksel hasar azalır.

Ölümcül Ahenk: Irelia birbirine doğru hareket eden iki bıçak gönderir. Bıçakların arasında kalan rakipler hasar alır, sersemler ve işaretlenir.

Keskin Hapis: Irelia bir rakip şampiyona çarptıklarında dışarı doğru açılan çok sayıda bıçak fırlatır. Bıçaklardan isabet alan rakipler hasar alır ve işaretlenir. Ardından bıçaklar, içinden geçen rakiplere hasar veren ve onları yavaşlatan bir duvar oluşturur.