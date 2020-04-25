Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Illaoi. Illaoi'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Illaoi'nin özellikleri

Illaoi'nin cüssesini gölgede bırakabilecek bir şey varsa, o da sarsılmaz inancıdır. Büyük Kraken'in elçisi olarak kullandığı devasa, altın idolle rakiplerinin ruhlarını bedenlerinden koparıp alır ve gerçeklik algılarını yerle bir eder. ''Nagakabouros'un Sözcüsü''ne meydan okuyanlar, çok geçmeden Illaoi'nin hiçbir zaman yalnız dövüşmediğini görür; zira Yılan Adalar'ın ilahı her daim onunla omuz omuza çarpışır.

Yetenekler

Yaşlı Tanrının Elçisi: Illaoi ve meydana getirdiği Kabuklar, çevredeki geçilmez yüzeylerde Dokunaçlar ortaya çıkarır. Dokunaçlar ruhlara, Kabuklara ve Illaoi'nin Sille Tokat yeteneğinin kurbanlarına vurur. Dokunaçlar vuruş isabet ettirdikleri rakiplere fiziksel hasar verir ve şampiyonlara hasar verirlerse Illaoi'yi iyileştirirler.

Dokunaç Darbesi: Dokunaçların verdiği hasarı arttırır. Etkinleştirildiğinde, Illaoi fiziksel hasar veren bir Dokunaç ile darbe indirir.

Sille Tokat: Illaoi hedefinin üstüne atılarak fiziksel hasar verir ve yakındaki Dokunaçların da hedefe vurmalarını sağlar.

Ruh Sınavı: Illaoi rakibinin bedeninden söküp aldığı ruhu, önünde durmaya zorlar. Ruhlar, aldıkları hasarın belli bir oranını asıl hedefe yansıtır. Ruh katledilir ya da asıl hedef ruhtan fazla uzaklaşırsa, asıl hedef Kabuk haline gelir ve Dokunaçlar ortaya çıkarmaya başlar.

İlahi Ders: Illaoi idolünü yere vurur ve yakındaki rakiplere fiziksel hasar verir. İsabet alan her şampiyon başına bir Dokunaç ortaya çıkar.