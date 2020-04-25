Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Heimerdinger. Heimerdinger'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Heimerdinger'in özellikleri

Dâhi olduğu kadar tuhaf yordle bilim adamı Profesör Cecil B. Heimerdinger, Piltover'ın gelmiş geçmiş en yenilikçi ve saygın mucitlerinden. Çalışmalarına takıntıyı andıran bağlılığıyla, evrenin en aman vermez sorularına yanıt bulmak için çabalıyor. Teorilerinin çoğu anlaşılmaz görünse de Heimerdinger, Piltover'ın en mucizevi ve bir o kadar da ölümcül makinelerinden bazılarını inşa etmiş ve daha da verimli hale gelmeleri için dur durak bilmeden icatlarını kurcalıyor.

Yetenekler

Hextech Takviyesi: Takımının kuleleri ve Heimerdinger'in kurduğu taretlerin yakınında hareket hızı kazandırır.

H-28G Evrim Tareti: Heimerdinger seri ateş etme özelliğine sahip bir top tareti kurar. Taret ayrıca, ikincil olarak engellerin içinden geçebilen bir ışın saldırısı ile donatılmıştır (taretler, kulelere normalin yarısı hasar verir).

Hextech Mikro Roketler: Heimerdinger, imlece doğru giden uzun menzilli füzeler ateşler.

CH-2 Elektron Bombası: Heimerdinger'in belli bir bölgeye attığı bomba, rakip birimlere hasar verir ve doğrudan vurduğu birimleri sersemletirken, çevresindeki birimleri de yavaşlatır.

GELİŞTİR!!!: Heimerdinger'ın bulduğu geliştirme, bir sonraki büyüsünün etkisinin artmasını sağlar.