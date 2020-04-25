Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Hecarim. Hecarim'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Hecarim'in özellikleri

Hecarim, sonsuza dek yaşayanların ruhlarının peşine düşmekle lanetlenmiş, insan ve hayvanın korkunç bir birleşimi. Kutlu Adalar gölgelere yenik düşmeden önce bu gururlu şövalye, emrindeki süvariler ve atlarıyla birlikte Afet'in yıkıcı enerjileri tarafından paramparça edildi. Artık ne zaman Kara Sis Runeterra'da belirse, bu harap edici hücuma önderlik ederek düşmanlarını zırhlı toynaklarıyla eziyor ve katliamın tadını çıkarıyor.

Yetenekler

Savaş Yolu: Hecarim, bonus Hareket Hızı değerinin belli bir yüzdesine eşdeğer miktarda Saldırı Gücü kazanır.

Galeyan: Hecarim yakındaki rakipleri biçerek onlara fiziksel hasar verir.

Dehşetin Ruhu: Hecarim kısa süreliğine yakınındaki rakiplere büyü hasarı verir. Hecarim, rakiplerinin aldığı hasarın belli bir oranına eşdeğer miktarda Can kazanır.

Yıkıcı Saldırı: Hareket Hızı kısa bir süreliğine giderek artan Hecarim, bu süre boyunca birimlerin içinden geçebilir. İlk saldırısı hedefi geri savurur ve Hecarim, yeteneği etkinleştirdiğinden beri kat ettiği mesafe oranında fazladan fiziksel hasar verir.

Gölgelerin Hücumu: Hecarim hayalet süvariler çağırarak ileri hücum eder ve düz bir hat boyunca büyü hasarı verir. Hücumu bittiğinde, yakındaki rakiplerin dehşet içinde kaçmalarına sebep olan bir şok dalgası yaratır.