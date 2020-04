Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Graves. Graves'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Graves'in özellikleri

Malcolm Graves ziyaret ettiği her şehrin ve imparatorluğun güvenlik güçleri tarafından aranan, tanınmış bir paralı asker, kumarbaz ve hırsız. Her an patlamaya hazır bir mizaca sahip olsa da sıkı bir kanun kaçağı onuruna sahip ve bunu sık sık çift namlulu tüfeği Kader ile ayakta tutuyor. Son yıllarda Twisted Fate'le aralarındaki sorunlu ortaklığın tatlıya bağlanmasının ardından ikili, Bilgewater'ın çalkantılı suç dünyasında bir kez daha başarı yakaladı.

Yetenekler

Yeni Kader: Graves'in tüfeği iki fişek alır. Fişekler ateşlendikten sonra tüfeğin yeniden doldurulması gerekir. Her saldırıda, koni şeklinde bir alana çok sayıda mermi ateşlenir. Bir rakibe birden fazla mermi isabet ettirmek, fazladan hasar verir. Bu mermiler birimlerin içinden geçemez.

Yolun Sonu: Graves, 2 saniye sonra veya yere çarparsa 0,2 saniye sonra infilak eden patlayıcı bir kovan ateşler.

Sis Perdesi: Graves hedef alana sis bombası atarak, görüş menzilini azaltan bir sis bulutu oluşturur. Bomba, patlama anında isabet ettiği rakiplere büyü hasarı verir ve bu rakiplerin hareket hızını kısa süreliğine azaltır.

Hızlı Tetik: Graves ileri atılarak birkaç saniyeliğine zırh artışı kazanır. Graves rakip şampiyonlardan birine doğru atılırsa iki Gerçek Hırs yükü kazanır. Rakiplere normal saldırı isabet ettirdiğinde bu yeteneğin bekleme süresi azalır ve direnç artışı yenilenir.

Parça Tesiri: Graves, vurduğu ilk şampiyona ağır hasar veren, patlayıcı bir fişek ateşler. Fişek bir şampiyona çarptıktan ya da azami menziline ulaştıktan sonra patlayarak, koni şeklinde bir alana hasar verir.