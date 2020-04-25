Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Gragas. Gragas'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Gragas'ın özellikleri

Neşesi azametiyle yarışan Gragas, mükemmel birayı arayan, kavgacı bir harman ustası. Bilinmeyen diyarlardan kalkıp gelmiş ve şimdilerde Freljord'un el değmemiş steplerinde nadir malzemeler ararken bir yandan da her geçtiği yerde yeni tarifler deniyor. Genellikle küfelik halde, saman alevi gibi parlayan öfkesiyle başlattığı dillere destan kavgalar, sabaha süren şenlikler ve geniş çaplı maddi hasarlarla son buluyor. Gragas'ın gelişi, sırasıyla cümbüş ve yıkımın habercisi olarak anılıyor.

Yetenekler

İçelim Güzelleşelim: Gragas yetenek kullandığında içkisinden bir yudum alarak azami Can değerinin %6'sını geri kazanır. Bu etki 8 saniyede bir defa ortaya çıkabilir.

Fıçı Yuvarla: Gragas fıçısını belli bir konuma yuvarlar; fıçı etkinleştirilerek patlatılabileceği gibi, 4 saniye sonra kendi kendine de patlayabilir. Patlamaya maruz kalan rakiplerin hareket hızı azalır.

Ayyaş Hiddeti: Gragas 1 saniyeliğine fıçısından içki içerek boğazını ıslatır. İçmeyi bitirdiğinde kazandığı sarhoş gücüyle bir sonraki normal saldırısında yakındaki bütün rakiplere büyü hasarı verirken, aldığı hasar azalır.

Vücut Darbesi: Gragas belli bir konuma hücum ederek, karşılaştığı ilk birime çarpar ve yakındaki bütün birimlere hasar verir ve onları sersemletir.

Patlayan Fıçı: Gragas fıçısını belli bir alana savurur. Fıçının patlama alanı içinde kalan rakiplere hasar vererek onları geri savurur.