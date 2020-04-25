Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Gnar. Gnar'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Gnar'ın özellikleri

Bazen neşeli ve oyuncu, bazense sinir krizleriyle gözü yıkımdan başka bir şey görmeyen dev bir canavar olabilen Gnar, ilkel bir yordle. Bu tuhaf yaratık bin yıl boyunca Gerçek Buz içinde donmuş halde hapis kaldıktan sonra nihayet özgür kalmış ve şimdilerde yabancısı olduğu ve hayran kaldığı bu dünyada hoplaya zıplaya dolanıyor. Tehlikeden büyük keyif alan Gnar, kemikdiş bumerangı ya da bir evmiş fark etmeden, eline ne geçirirse rakiplerine savuruyor.

Yetenekler

Hiddet Geni: Gnar çatışmadayken Hiddet oluşturur. Hiddet en üst seviyeye ulaştığında, kullandığı bir sonraki yetenek Mega Gnar'a dönüşmesini ve daha fazla hayatta kalarak yeni büyüler kullanabilmesini sağlar.

Bumerang At / Kaya Fırlat: Gnar'ın fırlattığı bumerang, isabet ettiği rakiplere hasar vererek onları yavaşlatır ve ardından Gnar'a geri döner. Gnar, bumerangı yakalarsa bekleme süresi azalır. Mega Gnar ise koca bir kaya fırlatır. Bu kaya isabet ettiği ilk hedefte durur ve yakınlarda bulunan her şeye hasar verip, onları yavaşlatır. Gnar kayayı yerden alırsa, bekleme süresi azalır.

Hiper / Göçert: Gnar saldırı yapıp, büyü kullandıkça heyecanı artar ve ilave hasar vererek, Hareket Hızı kazanır. Mega Gnar hiddetinden dolayı heyecanlanmaz, onun yerine arka ayakları üzerinde kalkıp, önünde bulunan alanı yumruklar ve yakınlardaki rakipleri sersemletir.

Hop / Güm: Gnar bir noktaya zıplar ve kafasına indiği herhangi bir birimden sekerek ilerler. Mega Gnar sekemeyecek kadar büyük olduğundan daha yıkıcı bir güçle inerek, çevresine hasar verir.

GNAR!: Mega Gnar etrafındaki her şeyi seçilen bir yöne fırlatarak hasar almalarına ve yavaşlamalarına yol açar. Bir duvara çarpan rakipler sersemler ve ilave hasar alır.