Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Garen. Garen'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Garen'in özellikleri

Soylu ve gururlu bir savaşçı olan Garen, Yılmaz Öncülerin bir üyesi olarak savaş veriyor. O, dostları tarafından sevilen ve düşmanları tarafından saygı duyulan biri; Demacia ve ideallerini korumakla görevli Crownguard ailesine mensup olmasının da bunda etkisi büyük. Büyüye dayanıklı zırhı ve güçlü kılıcıyla Garen, doğrulukla yoğrulmuş gerçek bir çelik fırtınası halinde büyücü ve sihirbazlara meydan okumaya hazır.

Yetenekler

Metanet: Garen bir süre hasar görmez veya rakiplerin yeteneklerinden isabet almazsa, her saniye toplam canının yüzdelik bir kısmını geri kazanır.

Amansız Hücum: Garen'in hareket hızında artış meydana gelir ve kendisini etkileyen tüm yavaşlatma etkilerinden kurtulur. Bir sonraki saldırısı rakibinin hayati bir organına denk gelerek ek hasar verir ve rakibi susturur.

Cesaret: Garen rakiplerini katlettikçe zırh ve büyü direncini pasif olarak arttırır. Ek olarak bu yeteneği etkinleştirdiğinde kısa süreliğine kalkan ve sıvışma kazanır. Ardından daha uzun bir süre etkili olan daha az miktarda hasar azaltma elde eder.

Yargı: Garen kılıcını hızla çevirerek yakındaki rakiplere fiziksel hasar verir.

Demacia'nın Adaleti: Garen bir rakip şampiyonu infaz etmek için Demacia'dan güç alır.