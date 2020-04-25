Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Gangplank. Gangplank'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Gangplank'ın özellikleri

Ne kadar acımasızsa sağı solu da bir o kadar belirsiz olan, yağmacı-talancıların tahtından indirilmiş kralı Gangplank, yedi denize dehşet salıyor. Vakti zamanında liman şehri Bilgewater'ı yönetiyordu ama hükümdarlığı sona erdikten sonra çok daha tehlikeli olduğuna inananlar yok değil. Bilgewater'ı başkasına bırakmaktansa şehri kana boğmaya hazır ve kaybettiklerini çakaralmazı, palası ve barut fıçılarıyla geri almaya kararlı.

Yetenekler

Ateşle İmtihan: Gangplank'in yakın dövüş saldırısı birkaç saniyede bir rakibi ateşe verir.

Çakaralmaz: Hedefe ateş eder, katledilen her rakip birim başına altın yağmalar.

İskorbüte Çare: Turunç yiyerek kitle kontrol etkilerini tedavi eder ve can yeniler.

Barut Fıçısı: Gangplank hedef konumda bir barut fıçısı ortaya çıkarır. Saldırdığında patlayarak saldırının verdiği hasarı bölge içinde kalan rakiplere yayar ve onları yavaşlatır.

Top Salvosu: Gangplank gemisine gönderdiği işaretle bir bölgeyi bombardımana tutarak rakipleri yavaşlatır ve onlara hasar verir.