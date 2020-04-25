Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Galio. Galio'nun özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Galio'nun özellikleri

Taştan dev Galio, ışıltılı Demacia şehrinin kapılarında hiç yorulmaksızın nöbet tutar. Düşman büyücüleri durdurması için inşa edilmiş Galio'nun bazen yıllarca hareketsiz şekilde beklediği olur; ta ki güçlü büyüler onu uyandırana dek. Harekete geçtiği zamanlardaysa bunu iyi değerlendirerek dövüşlerinden zevk almaya ve yurttaşlarını koruma onuruna erişmeye çalışır. Ancak zaferleri her zaman biraz buruk olur; çünkü yok ettiği büyü aslen onu harekete geçiren şeydir ve kazandığı her savaş onu yeniden hareketsiz kılar.

Yetenekler

Ezen Darbe: Birkaç saniyede bir Galio'nun sıradaki normal saldırısı belli bir alana ilave büyü hasarı verir.

Savaş Yelleri: Galio iki rüzgâr öbeği savurur ve öbekler birleştiğinde zaman içinde hasar veren bir hortuma dönüşür.

Durand Kalkanı: Galio savunma için güç toplayıp yavaş hareket etmeye başlar. Topladığı gücü serbest bıraktığında yakındaki rakipleri kışkırtır ve onlara hasar verir.

Adalet Yumruğu: Galio kısa süreliğine gerilip hücuma geçer ve karşısına çıkan ilk rakip şampiyonu havaya savurur.

Kahraman Dalışı: Galio bir takım arkadaşının konumunu iniş noktası olarak belirler. Kısa bir gecikmenin ardından Galio bu konuma şiddetle inip yakınındaki rakipleri havaya savurur.